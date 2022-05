I filo-russi di Cherson vogliono l’annessione alla Russia senza referendum Kiev | «Aderiscano anche a Marte | libereremo la città»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 maggio 2022) «Il governo della regione meridionale dichiederà al presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa», ha detto vice capo dell’amministrazione locale Kirill Stremousov citato dall’agenzia di stampa russa Tass. Una notizia che potrebbe rivelarsi cruciale soprattutto per i risvolti dei negoziati traa e Ucraina. «Se laa dovesse annunciare uno pseudo-nelle pseudo-repubbliche, (tra cuindr.) l’Ucraina non prenderà parte ad alcun processo negoziale», aveva dichiarato il presidente ucraino Zelensky lo scorso 23 aprile. «Unnelle regioni parzialmente occupate die Zaporizhzhia non sarebbe utile per una soluzione diplomatica, sarebbe un passo decisamente sbagliato, ...