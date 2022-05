Guerra in Ucraina, prima interruzione dei flussi di gas “causa azioni delle forze russe”. Stop compensato con forniture da altri punti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nessun rallentamento nel sistema italiano sul fronte delle forniture di gas, nonostante l’operatore della rete del gas naturale ucraino abbia annunciato l’interruzione da mercoledì mattina del trasporto di gas russo attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle “azioni delle forze di occupazione russe”. Dai dati pubblicati sul sito di Snam risulta che i flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all’interconnessione delle reti e alla diversificazione delle fonti di importazione. La domanda al momento è soddisfatta e proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio. Tuttavia i prezzi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nessun rallentamento nel sistema italiano sul frontedi gas, nonostante l’operatore della rete del gas naturale ucraino abbia annunciato l’da mercoledì mattina del trasporto di gas russo attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka adi occupazione”. Dai dati pubblicati sul sito di Snam risulta che ia Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all’interconnessionereti e alla diversificazionefonti di importazione. La domanda al momento è soddisfatta e proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio. Tuttavia i prezzi sono ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi d… - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - marfeluca : ESERCIZIETTO DEL GIORNO: aprite la home di Cnn e accorgetevi del fatto che #DRAGHI NON C'È... (Continua qui) ????????… - Skarrozzz : RT @strange_days_82: Borgonovo : È una guerra per procura. L'UE è spaccata. 1/2 #cartabianca #Borgonovo #Ucraina #Russia #USA #Zelensky #Pu… -