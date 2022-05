Fisco | procura Milano chiede processo per Irene Pivetti

(Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. (Adnkronos) - Il pm diGiovanni Tarzia ha chiesto il rinvio a giudizio pere altre cinque persone coinvolte in un'inchiesta su una presunta evasione fiscale. La richiesta, dopo la chiusura indagine dello scorso aprile, sarà ora valutata da un giudice. "In oltre 7 ore di interrogatorio la mia assistitaha spiegato e ricostruito correttamente i fatti che le contestano, ovviamente dopo una vicenda del genere ci si aspettava la richiesta dellache discuteremo finalmente davanti al gup" commenta all'Adnkronos il difensore Filippo Cocco. L'indagine vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per nascondere un'evasione fiscale. ...

