Dybala-Inter, Totti sicuro: “Lo dimostrerà stasera!” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre partita della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Francesco Totti ha commentato il valore di questa partita: “Questa è una serata particolare, una di quelle che tutti vorrebbero vivere. Cercare di ottenere almeno un trofeo nell’annata è importante, speriamo ci siano tanti gol. Non c’è una squadra favorita, entrambe le squadre sono fortissime”. Dybala Inter JuventusPoi un commento sulle voci che vogliono Dybala verso l’approdo all’Inter in estate: “Parliamo di un top player. Giocatori di questo tipo scendono in campo con un’altra mentalità, da grande giocatore qual è farà del suo meglio. Non penserà al futuro, dimostrerà ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022)venuto ai microfoni di Mediaset nel pre partita della finale di Coppa Italia trae Juventus, Francescoha commentato il valore di questa partita: “Questa è una serata particolare, una di quelle che tutti vorrebbero vivere. Cercare di ottenere almeno un trofeo nell’annata è importante, speriamo ci siano tanti gol. Non c’è una squadra favorita, entrambe le squadre sono fortissime”.JuventusPoi un commento sulle voci che voglionoverso l’approdo all’in estate: “Parliamo di un top player. Giocatori di questo tipo scendono in campo con un’altra mentalità, da grande giocatore qual è farà del suo meglio. Non penserà al futuro,...

