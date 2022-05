Droga | polizia sequestra a Napoli nove chili di hascisc

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I ‘Falchi‘ della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato uno uomo che, dopo essere uscito da uno stabile di via Contieri, è salito a bordo di un’auto per poi allontanarsi velocemente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’autovettura nella quale hanno rinvenuto 8 involucri contenenti 28 grammi circa di hashish, 4 bustine con 4,5 grammi circa di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della. Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo nello stabile da cui era uscito l’uomo dove, in un vano caldaia, hanno rinvenuto due bilancini di precisione ed un cellulare. L’uomo, un 31enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo di ...