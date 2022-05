Donne molestate all’adunata degli Alpini: prime denunce, Governo infuriato (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’adunata nazionale degli Alpini che ha riempito per 3 giorni Rimini e la riviera romagnola di oltre 400mila persone rischia di passare alla storia come l’adunata della vergogna. Perché se è vero che dopo due anni di pandemia di Covid l’evento ha riempito di nuovo le casse di alberghi, bar e ristoranti per la pacifica ‘invasione’ delle penne nere, emergono centinaia di casi di molestie sessuali. Ai danni di Donne, anche minorenni: cameriere, bariste, passanti. Ma anche ai danni di transessuali. E ora, oltre alle violenze, si somma il fango che sul buon nome degli Alpini hanno gettato coloro che, secondo le accuse, in vari casi ubriachi hanno molestato molte Donne, in alcuni casi circondandole e aggredendole, in altri umiliandole con gesti, battute sconce, proposte oscene. Bonetti: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’adunata nazionaleche ha riempito per 3 giorni Rimini e la riviera romagnola di oltre 400mila persone rischia di passare alla storia come l’adunata della vergogna. Perché se è vero che dopo due anni di pandemia di Covid l’evento ha riempito di nuovo le casse di alberghi, bar e ristoranti per la pacifica ‘invasione’ delle penne nere, emergono centinaia di casi di molestie sessuali. Ai danni di, anche minorenni: cameriere, bariste, passanti. Ma anche ai danni di transessuali. E ora, oltre alle violenze, si somma il fango che sul buon nomehanno gettato coloro che, secondo le accuse, in vari casi ubriachi hanno molestato molte, in alcuni casi circondandole e aggredendole, in altri umiliandole con gesti, battute sconce, proposte oscene. Bonetti: ...

