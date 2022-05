Continua la faida social tra Eric Bischoff e CM Punk: Frecciatina sulla carriera in MMA (Di mercoledì 11 maggio 2022) La faida attraverso i social tra Eric Bischoff e CM Punk a quanto pare non arriva a placarsi, anzi, si sta scaldando notevolmente. Per tutti quelli non informati a riguardo, questo feud online è iniziato quando l’ex GM WWE ha risposto a Punk attraverso il suo podcast in merito alle affermazioni del lottatore di Chicago secondo cui “Il fan casual” nel mondo del pro wrestling non esiste più. Bischoff aveva risposto asserendo di non esser assolutamente d’accordo con quanto detto da Punk, affermando inoltre che l’attuale main eventer della AEW non aveva mai lavorato nell’industria televisiva e quindi non avrebbe assolutamente idea di cosa stesse parlando. Sempre l’ex head booker WCW al podcast “Strictly Business” aveva lanciato anche una ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laattraverso itrae CMa quanto pare non arriva a placarsi, anzi, si sta scaldando notevolmente. Per tutti quelli non informati a riguardo, questo feud online è iniziato quando l’ex GM WWE ha risposto aattraverso il suo podcast in merito alle affermazioni del lottatore di Chicago secondo cui “Il fan casual” nel mondo del pro wrestling non esiste più.aveva risposto asserendo di non esser assolutamente d’accordo con quanto detto da, affermando inoltre che l’attuale main eventer della AEW non aveva mai lavorato nell’industria televisiva e quindi non avrebbe assolutamente idea di cosa stesse parlando. Sempre l’ex head booker WCW al podcast “Strictly Business” aveva lanciato anche una ...

