Conduttori fantasma | la Moldavia sorprende e l’Ucraina conferma Il Top&Flop della prima serata dell’Eurovision

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ultima volta che l’Eurovision Song Contest è stato ospitato in Italia era il 1991. L’annoToto Cutugno aveva vinto la gara con Insieme: 1992. Per presentare quell’edizione la Rai scelse proprio lui, insieme a Gigliola Cinquetti, a sua volta vincitricedel 1964 con Non ho l’età. Stando alle cronache dell’epoca, quell’edizione fu un mezzo disastro. Scaletta dilatata, spazi ristretta, scelte logistiche improvvisate e soprattutto una gestione dei punti assegnati da ogni nazione ai limiti dell’incomprensibile. A distanza di oltre 30 anni questo Eurovision non potrebbe essere più diverso. Sembra organizzato dal generale Figliuolo. Tempi serrati, nessuna sbavatura di scaletta e (garantiamo per il lato stampa) una gestione degli spazi e delle normative anti Covid rigorose. È stato allestito anche un centro tamponi dedicato solo agli ...