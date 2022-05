Compensi UEFA per le coppe europee 2020/2021: ultimo posto in classifica tra le italiane per il Napoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) La UEFA ha pubblicato al lista dei premi in denaro per le coppe europee della stagione 2020/2021. Divario abissale tra Champions ed Europa League: il montepremi per i club dell’Europa League è stato di 541 milioni di euro, mentre sono stati stanziati 1,9 miliardi di euro per quelli della Champions. La squadra che ha ottenuto più soldi è stata il Chelsea, campione della Champions: ben 126 milioni di euro incassati. Il Villarreal campione di Europa League ha avuto un compenso di “solo” 33,1 milioni di euro. UEFA (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) Tra le squadre italiane, invece, quella che ha ricevuto più premi è stata la Juventus: incassati ben 83 milioni di euro, nonostante il suo cammino si sia fermato agli ottavi di finale di Champions League. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laha pubblicato al lista dei premi in denaro per ledella stagione. Divario abissale tra Champions ed Europa League: il montepremi per i club dell’Europa League è stato di 541 milioni di euro, mentre sono stati stanziati 1,9 miliardi di euro per quelli della Champions. La squadra che ha ottenuto più soldi è stata il Chelsea, campione della Champions: ben 126 milioni di euro incassati. Il Villarreal campione di Europa League ha avuto un compenso di “solo” 33,1 milioni di euro.(Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) Tra le squadre, invece, quella che ha ricevuto più premi è stata la Juventus: incassati ben 83 milioni di euro, nonostante il suo cammino si sia fermato agli ottavi di finale di Champions League. ...

