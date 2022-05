Che cos’è la legge Salvamare, e cosa cambia nella lotta ai rifiuti nei porti e sulle spiagge (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il via libera di aprile alla Camera, arriva anche l’ok del Senato sulla legge Salvamare, che permette ai pescatori di portare sulla terraferma i rifiuti recuperati accidentalmente in mare. È stata approvata in via definitiva con 198 “Sì”, nessun contrario e 17 astenuti. La legge, che è arrivata per la prima volta alla Camera nel 2019, venne presentata dal ministro dell’Ambiente di allora, Sergio Costa, che oggi si è detto «felicissimo, emozionato e commosso». cosa cambia? La legge Salvamare permette ai pescatori di portare nei porti la plastica che recuperano accidentalmente in mare con le reti durante la pesca. Le autorità portuali sono da oggi obbligate a prenderla e farsene carico in apposite isole ecologiche, per poi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il via libera di aprile alla Camera, arriva anche l’ok del Senato sulla, che permette ai pescatori di portare sulla terraferma irecuperati accidentalmente in mare. È stata approvata in via definitiva con 198 “Sì”, nessun contrario e 17 astenuti. La, che è arrivata per la prima volta alla Camera nel 2019, venne presentata dal ministro dell’Ambiente di allora, Sergio Costa, che oggi si è detto «felicissimo, emozionato e commosso».? Lapermette ai pescatori di portare neila plastica che recuperano accidentalmente in mare con le reti durante la pesca. Le autorità portuali sono da oggi obbligate a prenderla e farsene carico in apposite isole ecologiche, per poi ...

