Cambiare l’Europa non l’Ue: perché riformare i trattati non basta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – I vari leader delle istituzioni europee, riuniti a Strasburgo appena due giorni fa per la cerimonia conclusiva della Conferenza sul Futuro dell’Europa, hanno parlato di come l’Ue abbia bisogno di un cambiamento per poter rispondere ai grandi cambiamenti che si stanno verificando in questi tempi, mettendo addirittura in discussione i famigerati trattati che hanno immobilizzato per anni i vari stati membri, Italia in primis. Ma siamo sicuri che una riforma dell’Ue sia la vera soluzione? L’ipotesi di riformare i trattati Ue “Il punto è che ci avete detto dove volete che vada questa Europa. E ora spetta a noi prendere la strada più diretta per arrivarci, o usando tutti i limiti che possiamo fare all’interno dei trattati, oppure, sì, cambiando i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – I vari leader delle istituzioni europee, riuniti a Strasburgo appena due giorni fa per la cerimonia conclusiva della Conferenza sul Futuro del, hanno parlato di comeabbia bisogno di un cambiamento per poter rispondere ai grandi cambiamenti che si stanno verificando in questi tempi, mettendo addirittura in discussione i famigeratiche hanno immobilizzato per anni i vari stati membri, Italia in primis. Ma siamo sicuri che una riforma delsia la vera soluzione? L’ipotesi diUe “Il punto è che ci avete detto dove volete che vada questa Europa. E ora spetta a noi prendere la strada più diretta per arrivarci, o usando tutti i limiti che possiamo fare all’interno dei, oppure, sì, cambiando i ...

