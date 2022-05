Ato Rifiuti, martedì 18 maggio il Consiglio d’ambito (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato convocato per martedì 18 maggio alle 16, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, il Consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino. All’ordine del giorno della seduta: Esame e Approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2021, Esame e Approvazione “Relazione ex Dl 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 comma 20, in esito alla conclusione della preliminare fase istruttoria. Parte prima”. La riunione rappresenterà il primo appuntamento operativo per i consiglieri dopo la loro elezione ed il Consiglio con la votazione che ha portato Vittorio D’Alessio al vertice dell’ente. Dopo una prima fase di incontri, ufficiali e non, di colloqui e riunioni operative, il presidente ha proceduto alla convocazione del primo Consiglio per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato convocato per18alle 16, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, ildell’Atodi Avellino. All’ordine del giorno della seduta: Esame e Approvazione del Rendiconto di gestione esercizio 2021, Esame e Approvazione “Relazione ex Dl 18 ottobre 2012 n.179, art. 34 comma 20, in esito alla conclusione della preliminare fase istruttoria. Parte prima”. La riunione rappresenterà il primo appuntamento operativo per i consiglieri dopo la loro elezione ed ilcon la votazione che ha portato Vittorio D’Alessio al vertice dell’ente. Dopo una prima fase di incontri, ufficiali e non, di colloqui e riunioni operative, il presidente ha proceduto alla convocazione del primoper ...

