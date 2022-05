Un sistema di difesa planetario contro una minaccia incombente (Di martedì 10 maggio 2022) Mettiamo che succeda davvero ciò a cui certi film catastrofici ci hanno abituato… Ipotizziamo che un asteroide punti dritto verso la Terra… Il mondo è organizzato per resistere a una simile minaccia? Abbiamo a disposizione un efficace sistema di difesa planetario? La scienza giudica con molta serietà la possibilità di una simile catastrofe. Per questo cerca di correre ai ripari attraverso studi, simulazioni e progetti di missioni spaziali. In pratica molti ricercatori si dedicano a questo da mattina a sera: a cercare una strategia per salvare il pianeta da un simile evento. E se un asteroide colpisse la Terra? (Pixabay) – curiosauro.itCome creare un sistema di difesa per il pianeta Due ricercatori dell’Università della California (Alex Cohen e Philip Lubin) credono che la situazione ... Leggi su curiosauro (Di martedì 10 maggio 2022) Mettiamo che succeda davvero ciò a cui certi film catastrofici ci hanno abituato… Ipotizziamo che un asteroide punti dritto verso la Terra… Il mondo è organizzato per resistere a una simile? Abbiamo a disposizione un efficacedi? La scienza giudica con molta serietà la possibilità di una simile catastrofe. Per questo cerca di correre ai ripari attraverso studi, simulazioni e progetti di missioni spaziali. In pratica molti ricercatori si dedicano a questo da mattina a sera: a cercare una strategia per salvare il pianeta da un simile evento. E se un asteroide colpisse la Terra? (Pixabay) – curiosauro.itCome creare undiper il pianeta Due ricercatori dell’Università della California (Alex Cohen e Philip Lubin) credono che la situazione ...

