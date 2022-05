Ultime Notizie – Hunziker: “Ho vinto la bambolina del Covid, non ho nessun sintomo” (Di martedì 10 maggio 2022) “Non siamo in studio a ‘Striscia’ perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi. Ma ci negativizzeremo presto perché le svizzere sono toste”. E’ quanto ha svelato ieri sulle sue storie di Instagram Michelle Hunziker per spiegare la sua assenza dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. La conduttrice svizzera del tg satirico di Antonio Ricci ha poi tranquillizzato i suoi fan: “Non preoccupatevi – si legge su Instagram – non ho nessun sintomo’. Ad affiancare Gerry Scotti c’è Valeria Geraci che sostituirà la conduttrice fino a quando non risulterà negativa al tampone molecolare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Non siamo in studio a ‘Striscia’ perché abbiamoladelanche noi. Ma ci negativizzeremo presto perché le svizzere sono toste”. E’ quanto ha svelato ieri sulle sue storie di Instagram Michelleper spiegare la sua assenza dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. La conduttrice svizzera del tg satirico di Antonio Ricci ha poi tranquillizzato i suoi fan: “Non preoccupatevi – si legge su Instagram – non ho’. Ad affiancare Gerry Scotti c’è Valeria Geraci che sostituirà la conduttrice fino a quando non risulterà negativa al tampone molecolare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

