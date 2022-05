Ultime Notizie – Cybersecurity, Profumo “Continuiamo a investire molto, 1,8 mld solo in ricerca e sviluppo” (Di martedì 10 maggio 2022) Leonardo, “continua a investire nella cybersicurezza e non solo, anche nell’IoT e altro, e investiamo indipendentemente dal grado di crescita della componente Leonardo nel suo insieme perché crediamo sia un’area nella quale pensiamo di avere un ruolo ‘semi-istituzionale ‘ “. A sottolinearlo è il Ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando con i giornalisti a margine del Cybertech Europe aperto oggi a Roma, a La Nuvola, con il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. “Siamo un’azienda privata ma anche un’azienda di riferimento nella sicurezza nazionale” e del resto “come Leonardo investiamo circa il 13% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo e siamo intorno a 1,8 miliardi di euro. Sono tanti soldi” ha rilevato il Ceo di Leonardo. “Gli attacchi informatici sono cresciuti in numero, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Leonardo, “continua anella cybersicurezza e non, anche nell’IoT e altro, e investiamo indipendentemente dal grado di crescita della componente Leonardo nel suo insieme perché crediamo sia un’area nella quale pensiamo di avere un ruolo ‘semi-istituzionale ‘ “. A sottolinearlo è il Ceo di Leonardo, Alessandro, parlando con i giornalisti a margine del Cybertech Europe aperto oggi a Roma, a La Nuvola, con il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. “Siamo un’azienda privata ma anche un’azienda di riferimento nella sicurezza nazionale” e del resto “come Leonardo investiamo circa il 13% del nostro fatturato ine siamo intorno a 1,8 miliardi di euro. Sono tanti soldi” ha rilevato il Ceo di Leonardo. “Gli attacchi informatici sono cresciuti in numero, ...

