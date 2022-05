Trenord, domenica 15 maggio in Lombardia sciopero dei treni: il consiglio di non mettersi in viaggio (Di martedì 10 maggio 2022) A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord domenica 15 maggio, per l'intera giornata in Lombardia si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di15, per l'intera giornata insi prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei...

De_Sand88 : RT @SkyTG24: Trenord, proclamato sciopero per domenica 15 maggio - SkyTG24 : Trenord, proclamato sciopero per domenica 15 maggio - quibresciait : Domenica sciopero Trenord, niente treni in Lombardia - L’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzi… - laregione : Domenica sciopero dei treni regionali in Lombardia, anche Tilo - TV7Benevento : Trenord: domenica sciopero in Lombardia, società sconsiglia viaggi - -