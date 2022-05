Torna il Papu Gomez | per Inter e Juventus non è una buona notizia

Advertising

Direttagoal.it

...la Serie A . Tutti gli occhi della 31° giornata sono puntati sul posticipo di domenica sera ...argentino capace di tagliare questo traguardo dall'inizio dello scorso decennio (dopo i 70 del...... la squadra di Lopetegui vince 2 - 1 grazie a un rigore di Rakitic e a un gol di Munir ea - ... Delaney in mezzo con Joan Jordan e Rakitic, il Tecatito Corona, En - Nesyri e ilin attacco. ... Il Papu Gomez torna in Serie A: nuova big, lo ha chiesto l'allenatore Ritorno in Italia in vista per il Papu Gomez, con un top club di Serie A già pronto a chiudere per il suo acquisto in estate.Capita spesso ad Adrian Ricchiuti di ripensare ai momenti bellissimi vissuti con la maglia del Catania. Ne parla ai microfoni di cronachedispogliatoio.it, soffermandosi anche sull’attuale difficile si ...