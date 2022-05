Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in rialzo a 205 punti (Di martedì 10 maggio 2022) Milano 10 mag. (Adnkronos) - Lo spread Btp-Bund apre in rialzo a 205 punti, contro la chiusura della vigilia a 203. Il rendimento del titolo di Stato decennale italiano si attesta al 3,16%. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Milano 10 mag. (Adnkronos) - LoBtp-ina 205, contro la chiusura della vigilia a 203. Il rendimento del titolo didecennale italiano si attesta al 3,16%.

