Strano, il 9 maggio non è successo nulla di catastrofico (e noi lo avevamo detto) (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Putin annuncerà la guerra totale, massicci bombardamenti russi, cataclismi incalcolabili, tutti impauriti del 9 maggio russo nel contesto della guerra in Ucraina. Dal canto nostro, ci eravamo semplicemente limitati a osservare dubbiosi le paranoie di questa follia: e avevamo ragione a farlo. Il 9 maggio catastrofico e il mainstream che gode a rimediare figuracce Per carità, nessuno prevede il futuro, e anche noi eravamo stati cauti a riguardo. Ma pare proprio che, tra una demonizzazione, una reductio ad hitlerum a caso e quant’altro, la stampa mainstream occidentale quasi ci goda a rimediare figuracce. Perché insistere tanto con una previsione catastrofica se pochi giorni dopo c’è la concreta possibilità che venga smentita, addirittura con il massimo leader russo che invoca – guarda un po’ che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Putin annuncerà la guerra totale, massicci bombardamenti russi, cataclismi incalcolabili, tutti impauriti del 9russo nel contesto della guerra in Ucraina. Dal canto nostro, ci eravamo semplicemente limitati a osservare dubbiosi le paranoie di questa follia: eragione a farlo. Il 9e il mainstream che gode a rimediare figuracce Per carità, nessuno prevede il futuro, e anche noi eravamo stati cauti a riguardo. Ma pare proprio che, tra una demonizzazione, una reductio ad hitlerum a caso e quant’altro, la stampa mainstream occidentale quasi ci goda a rimediare figuracce. Perché insistere tanto con una previsione catastrofica se pochi giorni dopo c’è la concreta possibilità che venga smentita, addirittura con il massimo leader russo che invoca – guarda un po’ che ...

Advertising

Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Tra previsioni di una guerra totale e di bombardamenti atomici, il mainstream italiano evidentemente gode nel rimediare fig… - IlPrimatoN : Tra previsioni di una guerra totale e di bombardamenti atomici, il mainstream italiano evidentemente gode nel rimed… - FrancescoArbato : @LaRoRy1 io dal 1° Maggio come da decreto non la metto in negozi,centri commerciali e supermercati,non sono il solo… - OstuniNews : Chicca Maralfa a Ostuni il 12 maggio con ‘Lo strano delitto delle sorelle Bedin’ - - luckyredfilm : Andrea è vittima di uno strano incantesimo??: ogni giorno, si risveglia in una vita diversa! Può sembrare divertente… -