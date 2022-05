Spalletti come Benitez: ADL torna a parlare della famiglia distante (Di martedì 10 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport – Spalletti come Benitez: ritornano i discorsi di ADL sulla famiglia distante. Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento a Palazzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 10 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport –: rino i discorsi di ADL sulla. Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento a Palazzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zerogradiK : #Spalletti ci spieghi quante volte frigge le mulignane per fare la parmigiana. Spalletti ci spieghi dove mettere gl… - Spazio_Napoli : ??L'edizione odierna de #LaGazzettadelloSport mette in luce un rapporto non più idilliaco tra #Spalletti e… - UmileEsperto : Oggi sono 35 anni dal primo scudetto a Napoli, quest’anno per colpa di Spalletti non lo abbiamo rivinto! Non capite… - MarcosPalermo : @NinnyDomain @PietroTagliata @FrancescoRapone di partenza come ai tempi di Moggi e ancora oggi l'Inter benefica dei… - UmileEsperto : @sscnapoli Per colpa di Spalletti quest’anno non lo abbiamo rivinto!!! Non ci capiterà mai più un’occasione così gh… -