"Si possono ancora fare danni", insiste Novogratz di Galaxy Digital (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri, Galaxy Digital ha riportato una perdita di 111,7 milioni di dollari nel primo trimestre a causa di perdite non realizzate sulle partecipazioni in criptovalute Mike Novogratz prevede che i mercati delle criptovalute volatili continueranno nei prossimi trimestri Lunedì, la società di fintech e di gestione patrimoniale Galaxy Digital ha riferito di aver registrato una perdita nel primo trimestre dell'anno. La società di servizi finanziari ha spiegato che la flessione è stata in gran parte dovuta alla volatilità dei prezzi dei mercati delle criptovalute. In particolare, Galaxy Digital ha dichiarato di aver registrato una perdita netta di 111,7 milioni di dollari per il periodo trimestrale terminato il 31 marzo, che ha ribaltato l'utile netto complessivo di 858,2 ...

