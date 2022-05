Scuola | i sindacati proclamano uno sciopero per il 30 maggio

(Di martedì 10 maggio 2022)dellaper il 30, per l'intera giornata. Questa la decisione assunta daidi categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro dove è fallito il tentativo di conciliazione. Nessuna risposta, spiegano le sigle sindacali, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del dl 36 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sciopero della scuola il 30 maggio contro il decreto reclutamento. La mobilitazione indetta da tutte le maggiori si… - MediasetTgcom24 : Scuola, i sindacati: indetto sciopero nazionale il 30 maggio #cisluil #uilscuola #flccgil #30maggio #snalsconfsal… - fattoquotidiano : Invalsi, tagli all’Istruzione e Alta scuola di formazione: i sindacati contro il governo Draghi con scioperi e prot… - ProDocente : Sciopero scuola 30 maggio, Sasso: “Abbiamo il dovere di ascoltare l’allarme lanciato dai sindacati. Aumentare le ri… - antoniope84 : RT @universumvici: Eppur si muove! -

Sciopero dellail 30 maggio: cosa dicono iSi è conclusa la riunione deiper discutere delle azioni da compiere in merito alla mancata risposta sulle richieste dei ...Sulla decisione di proclamare lo sciopero della, istanno raccogliendo consensi persino all'interno della stessa maggioranza di Governo. Al senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimentodella Lega e vicepresidente ...La scuola torna a scioperare. I sindacati dei docenti chiedono attenzione in merito alle osservazioni proposte negli incontri. La data dello sciopero mette a rischio gli scrutini di fine anno La ...Flc Cgil, Cisl e Uil scuola, Snals e Gilda chiamano il secondo sciopero in 5 mesi e pongono un problema generale in Italia. Dopo i sindacati di base continua la protesta contro la «riforma Draghi-Bian ...