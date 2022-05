Quante cose sono cambiate in solo un anno, capelli compresi! (Di martedì 10 maggio 2022) Jennifer Lopez celebra la festa della mamma con la foto insieme alla madre Guadalupe e alla figlia Emme. Tre generazioni di bellezze latine con al centro la star 52enne cresciuta nel Bronx, in versione bombshell riccia e con il trucco naturale. JLo splendida nella foto con la mamma e la figlia Negli ultimi tempi si è parlato molto della clausola hot nel contratto prematrimoniale sottoposta al futuro marito Ben Affleck, ma arrivata la Festa della Mamma JLo ricorda a tutti anche il suo grande amore per la famiglia di origine e posta la foto di rito insieme a Guadalupe Rodriguez e alla 14enne Emme, avuta insieme alla super star della musica latina Marc Anthony. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Jennifer Lopez celebra la festa della mamma con la foto insieme alla madre Guadalupe e alla figlia Emme. Tre generazioni di bellezze latine con al centro la star 52enne cresciuta nel Bronx, in versione bombshell riccia e con il trucco naturale. JLo splendida nella foto con la mamma e la figlia Negli ultimi tempi si è parlato molto della clausola hot nel contratto prematrimoniale sottoposta al futuro marito Ben Affleck, ma arrivata la Festa della Mamma JLo ricorda a tutti anche il suo grande amore per la famiglia di origine e posta la foto di rito insieme a Guadalupe Rodriguez e alla 14enne Emme, avuta insieme alla super star della musica latina Marc Anthony. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le ...

