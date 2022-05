Palermo-Triestina, è febbre Playoff: raggiunta quota 26 mila e curva nord sold out (Di martedì 10 maggio 2022) A poco più di ventiquattro ore dall'apertura della vendita libera dei biglietti, sono stati emessi 26 mila tagliandi Leggi su mediagol (Di martedì 10 maggio 2022) A poco più di ventiquattro ore dall'apertura della vendita libera dei biglietti, sono stati emessi 26tagliandi

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - zazoomblog : Playoff Serie C Tacchinardi: “Palermo-Triestina? Non ho dubbi. Foggia e Pescara…” - #Playoff #Serie #Tacchinardi: - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C, Tacchinardi: “Palermo-Triestina? Non ho dubbi. Foggia e Pescara…” - Mediagol : Playoff Serie C, Tacchinardi: “Palermo-Triestina? Non ho dubbi. Foggia e Pescara…” -