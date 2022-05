Olimpiadi: a Bormio conclusa la 'due giorni' Milano-Cortina (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - ?Dopo la tappa di ieri a Sondrio, la seconda giornata, organizzata in Valtellina dalla Fondazione-Cortina 2026 e da Regione Lombardia, per un confronto con le istituzioni e gli stakeholder del territorio, ha avuto luogo a Bormio, dove la mitica pista Stelvio ospiterà i giochi olimpici. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, Antonio Rossi sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi e Grandi eventi di Regione Lombardia, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva e il sindaco Bormio Silvia Cavazzi. In particolare si è discusso del rilancio e del potenziamento delle aree geografiche interessate dalle Olimpiadi come mete turistiche, della ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. (Adnkronos) - ?Dopo la tappa di ieri a Sondrio, la seconda giornata, organizzata in Valtellina dalla Fondazione-2026 e da Regione Lombardia, per un confronto con le istituzioni e gli stakeholder del territorio, ha avuto luogo a, dove la mitica pista Stelvio ospiterà i giochi olimpici. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, Antonio Rossi sottosegretario con delega allo Sport,e Grandi eventi di Regione Lombardia, il presidente della Fondazione2026 Giovanni Malagò, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva e il sindacoSilvia Cavazzi. In particolare si è discusso del rilancio e del potenziamento delle aree geografiche interessate dallecome mete turistiche, della ...

Advertising

milanocortina26 : 'L'eredità delle #Olimpiadi invernali per la @RegLombardia sarà fondamentale. Gli impianti sportivi all'avanguardia… - IlNuovoTorrazzo : Prosegue il roadshow in Valtellina per la presentazione a istituzioni locali e stakeholder dell’appuntamento con le… -