Nessuna lista nella città simbolo: i 5Stelle spariscono da Parma (Di martedì 10 maggio 2022) Dimenticata la vittoria di Pizzarotti nel 2012, il partito di Conte non ha nemmeno trovato la quadra con il Pd Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Dimenticata la vittoria di Pizzarotti nel 2012, il partito di Conte non ha nemmeno trovato la quadra con il Pd

