Napoli, occupata casa di una 90enne in pieno centro: "Una sconfitta per lo Stato" (Di martedì 10 maggio 2022) La signora Carlotta è un'ex professoressa di filosofia di 90 anni. Abita (o, per meglio dire, abitava) in via Egiziaca a Pizzofalcone. pieno centro di Napoli, a pochi passi da piazza del Plebiscito. Ebbene: Carlotta, dopo essersi recata fuori città per alcune visite mediche, si è vista occupare l'appartamento da ignoti. Un appartamento che le L'articolo proviene da Inews24.it.

circolo_l : RT @carettamc11: A #Napoli,la signora Carlotta, professoressa novantenne in pensione,al rientro a #casa l'ha trovata occupata.Perché lo Sta… - FdiAn_Vicenza : RT @carettamc11: A #Napoli,la signora Carlotta, professoressa novantenne in pensione,al rientro a #casa l'ha trovata occupata.Perché lo Sta… - SandraE82526551 : RT @carettamc11: A #Napoli,la signora Carlotta, professoressa novantenne in pensione,al rientro a #casa l'ha trovata occupata.Perché lo Sta… - Gabriel12349955 : A NAPOLI: Casa di una novantenne ricoverata per curarsi occupata e distrutta per ristrutturarla??????ecco il risultato… - vitaindiretta : Napoli, 90enne torna dall’ospedale: trova i mobili in strada e la casa occupata #LaVitaInDiretta -