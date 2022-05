Musk vede Breton Scontro Twitter-Ue evitato o solo rinviato?

Leggi su formiche

(Di martedì 10 maggio 2022) “Grande riunione! Siamo molto in sintonia”. Con questo tweet Elon, numero uno di Tesla e SpaceX e neoproprietario di, ha commentato l’incontro con Thierry, commissario europeo per il Mercato interno, in visita a Austin, in Texas. Great meeting! We are very much on the same page. — Elon(@elon) May 9, 2022, avevano spiegato dallo staff del commissario, “dovrà giocare secondo le regole europee”, stabilite Digital Services Act, il pacchetto legislativo appena approvato, anche per quanto riguarda la libertà di espressione. La linea di fondo è semplice: ciò che è illegale offline sarà illegale anche online. Il tweet disembra suggerire che le possibili tensioni con l’Unione europea per l’acquisto della piattaforma sono quantomeno ...