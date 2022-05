Morto Richard Benson | questa volta non ce l’ha fatta | ecco le sue ultime parole

(Di martedì 10 maggio 2022) A darne il triste annuncio un post pubblicato nel suo profilo ufficiale di Facebook. Purtroppo il cantante, considerato da tanti un vero e proprio mito, ha lasciato tutti oggi all’età di 67 anni. Un’altra anima di un’artista meraviglioso che lascia un vuoto immenso nel mondo della musica. L’addio di“Se muoio, muoio felice“. Era nella sua casa a Roma quando ha pronunciato questeprima di lasciare definitivamente il suo posto. Il musicista, di origine britannica, ha fatto innamorare diverse generazioni. Il suo essere fuori dagli schemi, comunicare con una chitarra emozioni che non trovano, amare incondizionatamente e perdutamente il suo pubblico e la sua Italia. Queste sono solo poche delle tante descrizioni che i fan scrivono per ricordarlo. Il mondo della musica ...

