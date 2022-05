“Mi vergogno di lui” Bordata contro Allegri: finisce nei guai (Di martedì 10 maggio 2022) Allegri non è stato in grado di riportare il sereno in casa Juve e su Twitter sono ormai tanti quelli che vogliono la testa del tecnico. La Juventus sta continuando a deludere le aspettative, basti vedere infatti quello che è successo nella sfida del venerdì sera contro il Genoa, con i bianconeri che sono stati sconfitti dal Grifone e ora si ritrovano in una situazione estremamente complicata che li vede con un terzo posto sempre più lontano e con tanti punti interrogativi per il futuro della squadra. Massimiliano Allegri Juventus (Ansa Foto)L’arrivo di Massimiliano Allegri è sicuramente stato visto quest’estate come uno dei grandi traguardi per la Juventus e che avrebbe potuto in qualche modo rialzare la squadra dopo un anno davvero molto negativo, ma purtroppo la situazione è andata solo che peggiorando. Il tecnico ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 10 maggio 2022)non è stato in grado di riportare il sereno in casa Juve e su Twitter sono ormai tanti quelli che vogliono la testa del tecnico. La Juventus sta continuando a deludere le aspettative, basti vedere infatti quello che è successo nella sfida del venerdì serail Genoa, con i bianconeri che sono stati sconfitti dal Grifone e ora si ritrovano in una situazione estremamente complicata che li vede con un terzo posto sempre più lontano e con tanti punti interrogativi per il futuro della squadra. MassimilianoJuventus (Ansa Foto)L’arrivo di Massimilianoè sicuramente stato visto quest’estate come uno dei grandi traguardi per la Juventus e che avrebbe potuto in qualche modo rialzare la squadra dopo un anno davvero molto negativo, ma purtroppo la situazione è andata solo che peggiorando. Il tecnico ...

