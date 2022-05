Medico de L’Isola dei Famosi smaschera Roger: “Regolamento infranto” (Di martedì 10 maggio 2022) Di solito le violazioni del Regolamento a L’Isola dei Famosi riguardano le prove o il cibo imboscato dai naufraghi durante la diretta, ma questa volta uno dei concorrenti è stato più fantasioso. Roger infatti ha cercato di raggirare il Medico delL’Isola e gli ha chiesto di recapitare un biglietto alla sua Estefania Bernal. Ovviamente il Medico ha smascherato il modello brasiliano, che ieri si è beccato una bacchettata da Ilary Blasi. “C’è un naufrago che ha violato il Regolamento e adesso vi spiego tutto. In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito delL’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni. Rido poco Roger, ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Di solito le violazioni deldeiriguardano le prove o il cibo imboscato dai naufraghi durante la diretta, ma questa volta uno dei concorrenti è stato più fantasioso.infatti ha cercato di raggirare ildele gli ha chiesto di recapitare un biglietto alla sua Estefania Bernal. Ovviamente ilhato il modello brasiliano, che ieri si è beccato una bacchettata da Ilary Blasi. “C’è un naufrago che ha violato ile adesso vi spiego tutto. In questi giorniha cercato di raggirare lo spirito del. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni. Rido poco, ...

