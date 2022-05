LIVE Nardi-Norrie 2-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: buona la personalità in avvio del giovane azzurro (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Nardi! Servizio e dritto inside out vincente del marchigiano, che infiamma il pubblico. AD-40 ACE Nardi, il primo dell’incontro. 40-40 Peccato. Attacco con il rovescio al salto dell’azzurro, che manda di poco in corridoio la stop volley di dritto. AD-40 Decolla il rovescio di Norrie, nuovamente palla del 2-1 Nardi. 40-40 Lungo il dritto del britannico, ma bene Luca nello scambio. Ancora parità. 40-AD In corridoio il dritto di Nardi in uscita dal servizio. Palla break Norrie, la prima della partita. 40-40 Alza il ritmo Norrie, e questa volta arriva l’errore con il dritto dell’italiano. Parità. 40-30 Sul nastro il rovescio di Nardi, resta una palla del ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game! Servizio e dritto inside out vincente del marchigiano, che infiamma il pubblico. AD-40 ACE, il primo dell’incontro. 40-40 Peccato. Attacco con il rovescio al salto dell’, che manda di poco in corridoio la stop volley di dritto. AD-40 Decolla il rovescio di, nuovamente palla del 2-1. 40-40 Lungo il dritto del britannico, ma bene Luca nello scambio. Ancora parità. 40-AD In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. Palla break, la prima della partita. 40-40 Alza il ritmo, e questa volta arriva l’errore con il dritto dell’italiano. Parità. 40-30 Sul nastro il rovescio di, resta una palla del ...

