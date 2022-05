LIVE – Juventus-Inter | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di martedì 10 maggio 2022) Latestuale delladi Simonein vista di, finale della Coppa Italia 2021/2022. Il tecnico dei nerazzurri risponderà alle domande dei giornalisti martedì 10 maggio a partire dalle ore 18.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV AGGIORNA LASportFace.

Advertising

JuventusTV : Siamo ??LIVE ?? per avvicinarci insieme a #JuveVenezia! L'ospite di oggi? Il grande Moreno Torricelli ?? ??… - juventusfc : LIVE SU JUVENTUS TV: - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live su @JuventusTv: - RiccardoMeloni4 : Il Direttore @guido_vaciago è LIVE sulla - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: un recupero importante per la finale di Coppa Italia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

MourinhoCLASSIFICA: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73,69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta e Fiorentina 59, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, ...De Laurentiis sulla questione stadio ' Ho già un progetto per lo stadio, - ha detto il presidente del Napoli riportato da ilnapolista - fatto dalle persone che hanno fatto loStadium. Per ...La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Inter, match valevole per la finale della Coppa Italia 2021/2022.Calciomercato Juventus, enigma da sciogliere - Addio in quota. Accade sempre più spesso che le notizie circa l'imminente futuro di un calciatore vengano a sapersi tramite i canali social del giocatore ...