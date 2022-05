La corsa dei prezzi alimentari non si ferma (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – La corsa dei prezzi alimentari non sembra arrestarsi, anzi le rilevazioni sui prezzi pagati all’industria alimentare dalle Centrali di Acquisto della GDO mostrano un aumento del +2,1% a marzo per la media dei 46 prodotti alimentari maggiormente consumati, con una crescita che si porta al +10,9% rispetto a marzo 2021. L’indagine di Unioncamere prospetta una ulteriore intensificazione dell’inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si aspetta per i prodotti maggiormente consumati un aumento del +3,5% rispetto al bimestre precedente e una crescita su base annua che potrebbe oscillare addirittura intorno al +12,7%. prezzi alimentari sempre in aumento Le problematiche maggiori sembrerebbero legate soprattutto dai prodotti derivati dai cerali, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Ladeinon sembra arrestarsi, anzi le rilevazioni suipagati all’industria alimentare dalle Centrali di Acquisto della GDO mostrano un aumento del +2,1% a marzo per la media dei 46 prodottimaggiormente consumati, con una crescita che si porta al +10,9% rispetto a marzo 2021. L’indagine di Unioncamere prospetta una ulteriore intensificazione dell’inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si aspetta per i prodotti maggiormente consumati un aumento del +3,5% rispetto al bimestre precedente e una crescita su base annua che potrebbe oscillare addirittura intorno al +12,7%.sempre in aumento Le problematiche maggiori sembrerebbero legate soprattutto dai prodotti derivati dai cerali, in ...

