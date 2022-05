Inter | il gesto di Steven Zhang in vista della Coppa Italia

Advertising

ElioNicotra : Chissà se stampa e TV daranno risalto a questo gesto come fecero con la vicenda magazzinieri... @Inter #amala ????… - infoitsport : GdS - Zhang, gesto simbolico: Suning-Inter senza scadenza. Piani chiari per il futuro - GloriaSartorio : Il gesto di #Zhang: l'#Inter è una famiglia. Insieme verso la meta - ferrantelli94 : RT @90ordnasselA: “È un gesto inedito, quello di Zhang, non si ricordano precedenti. Ed è tremendamente simbolico. Steven considera l’Inter… - coraline222222 : RT @90ordnasselA: “È un gesto inedito, quello di Zhang, non si ricordano precedenti. Ed è tremendamente simbolico. Steven considera l’Inter… -

, per la Coppa Italia c'è la carica di Zhang Zhang e ilper la Coppa Italia che allontana le voci sulla proprietà Zhang e la vicinanza all'prima della finale di Coppa Italia, ...Annullato il rigore ed espulsione di Zaniolo per proteste: 'Se giocasse con Juve, Milan e... In Roma - Verona, Mourinho si simula ildel telefono a Pairetto (figlio designatore nel periodo ...Inter, per la Coppa Italia c'è la carica di Zhang Zhang e il gesto per la Coppa Italia che allontana le voci sulla proprietà Zhang e la vicinanza all'Inter prima della finale di Coppa Italia Inter, ...Juve: va via dopo la Coppa Italia, lo ha già confessato. Juventus Inter si scontrano per un trofeo per la seconda volta in stagione (dopo che l’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana contro i bianconer ...