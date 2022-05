Guerra in Ucraina, Draghi riferirà in Senato il 19 maggio. M5s accontentato a metà: chiedeva il suo intervento prima del viaggio in Usa (Di martedì 10 maggio 2022) Alla fine Draghi andrà in Aula per riferire sulla posizione dell’Italia nell’ambito del conflitto in Ucraina: il presidente del Consiglio si presenterà giovedì 19 maggio alle 15 nell’aula del Senato e leggerà la sua informativa. Ad annunciarlo è stata la vicepresidente di Palazzo Madama Anna Rossomando, riferendo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo riunita: Draghi, quindi, interverrà nell’ambito del cosiddetto ‘premier time‘. La richiesta del Movimento 5 Stelle, quindi, alla fine è stata esaudita. Per giorni infatti i pentastellati avevano chiesto al premier di presentarsi in Parlamento per ragguagliare gli italiani sulla strategia intrapresa dal Paese nelle more della Guerra in Ucraina. Per ascoltare il premier “il Parlamento può riunirsi anche di domenica, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Alla fineandrà in Aula per riferire sulla posizione dell’Italia nell’ambito del conflitto in: il presidente del Consiglio si presenterà giovedì 19alle 15 nell’aula dele leggerà la sua informativa. Ad annunciarlo è stata la vicepresidente di Palazzo Madama Anna Rossomando, riferendo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo riunita:, quindi, interverrà nell’ambito del cosiddetto ‘premier time‘. La richiesta del Movimento 5 Stelle, quindi, alla fine è stata esaudita. Per giorni infatti i pentastellati avevano chiesto al premier di presentarsi in Parlamento per ragguagliare gli italiani sulla strategia intrapresa dal Paese nelle more dellain. Per ascoltare il premier “il Parlamento può riunirsi anche di domenica, ...

Advertising

martaottaviani : #putin ha parlato 15 minuti scarsi. Nessun annuncio terribile, solo la solita verità ribaltata di chi deve giustifi… - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - riotta : Putin, il dittatore più sopravvalutato della Storia. Il discorso del 9 maggio, che doveva far tremare il mondo impu… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Guerra in Ucraina, Draghi riferirà in Senato il 19 maggio. M5s accontentato a metà: chiedeva il suo intervento prima d… - PaoloIvanoCucce : RT @rossolev: ?????????????????? Matteo RENZI è l'unico leader mondiale che abbiamo in Italia. Immensamente superiore politicamente, intellettua… -