"Gli faccio un buco in testa". Nella lite tra vicini spuntano pistole e machete (Di martedì 10 maggio 2022) lite tra vicini di casa degenera: in Brianza, un 56enne è stato denunciato per minaccia aggravata. Durante il dissidio tra condomini è spuntata una pistola. "Gli sparo una scoppiettata in faccia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022)tradi casa degenera: in Brianza, un 56enne è stato denunciato per minaccia aggravata. Durante il dissidio tra condomini è spuntata una pistola. "Gli sparo una scoppiettata in faccia"

Advertising

CarloCalenda : Come noto io ho una mamma che sembra una sorella etc etc. Però gli auguri glieli faccio lo stesso. Anche perché ogg… - noccioline_ : quanto mi sta sul cazzo avere gli edit sgranati mio dio io vi giuro non ce la faccio più - Alepiluso : @InsiderLazio Io nel dubbio faccio gli screen, perché mi stanno sulle palle i laziali che ne prendono in giro altri… - jeonginino : @Chris__Didi @chaniechanchan9 @miagoloperfelix @bbistraw lo faccio solo perché gli voglio bene (segretamente lo amo) - infoitcultura : Isola del Liri | Vicalvi. «Menagli che ti faccio diventare famoso». Baby gang tenta di rapinare un coetaneo all’usc… -