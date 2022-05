Gli effetti della guerra (complicata) in Ucraina sulla parata del 9 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) A 24 ore dal discorso di Vladimir Putin durante le celebrazioni della Giornata della Vittoria - festa nazionale in Russia in memoria della capitolazione della Germania nazista - e mentre sull’Ucraina continuano a cadere le bombe, appare chiaro come la Russia e il suo leader siano in evidente difficoltà. Chi si aspettava annunci di guerra totale o minacce dirette alla Nato o ad altri soggetti, è rimasto deluso perché il Presidente russo non ha fatto nessun annuncio roboante. Putin, apparso in buone condizioni fisiche, ha utilizzato la solita retorica anti-occidentale. Tra le cose più significative c’è la «giustificazione» dell’invasione all’Ucraina fatta passare come «preventiva». «I Paesi della Nato non volevano ascoltarci, il che significa che in ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) A 24 ore dal discorso di Vladimir Putin durante le celebrazioniGiornataVittoria - festa nazionale in Russia in memoriacapitolazioneGermania nazista - e mentre sull’continuano a cadere le bombe, appare chiaro come la Russia e il suo leader siano in evidente difficoltà. Chi si aspettava annunci ditotale o minacce dirette alla Nato o ad altri soggetti, è rimasto deluso perché il Presidente russo non ha fatto nessun annuncio roboante. Putin, apparso in buone condizioni fisiche, ha utilizzato la solita retorica anti-occidentale. Tra le cose più significative c’è la «giustificazione» dell’invasione all’fatta passare come «preventiva». «I PaesiNato non volevano ascoltarci, il che significa che in ...

Advertising

NicolaPorro : Danni da #vaccino, in Germania ne parlano. Becchi e Trevisan ci mostrano questo studio sui vaccini da #Covid ?? - fattoquotidiano : Guerra Ucraina, gli effetti sul lavoro in Italia: prime richieste di cassa integrazione perché mancano materiali e… - fattoquotidiano : Gli effetti della guerra in Ucraina sul lavoro in Italia. Non solo bollette: mancano materiali, la Germania rallent… - PaolaCasagran11 : RT @radioanchio: #radioanchio #11maggio @giorgiozanchini @Radio1Rai 7:30 - 9.00 #Draghi e #Biden, Italia e Stati Uniti, la nostra politica… - glooit : Gli effetti della guerra (complicata) in Ucraina sulla parata del 9 maggio leggi su Gloo -