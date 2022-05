Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Mi voglio godere tutti i giorni in Maglia Rosa” (Di martedì 10 maggio 2022) Il primo grande arrivo in salita di questa edizione del Giro d’Italia ci consegna un nuovo leader della corsa: Juan Pedro Lopez. Il giovane spagnolo della Trek-Segafredo è riuscito ad infilarsi nella fuga giusta, centrando un secondo posto alle spalle di Lennard Kämna che gli vale la leadership nella generale e anche nella classifica giovani. A fine gara, nelle sue dichiarazioni ai microfoni di Eurosport, era evidente la sua commozione: “Non ci credo ancora. Mi voglio godere la giornata di oggi, di domani e tutti i giorni in cui indosserò la Maglia Rosa“. Giro d’Italia 2022, Lennard Kämna doma l’Etna, Juan Pedro ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Il primo grande arrivo in salita di questa edizione delci consegna un nuovo leader della corsa:. Il giovane spagnolo della Trek-Segafredo è riuscito ad infilarsi nella fuga giusta, centrando un secondo posto alle spalle di Lennard Kämna che gli vale la leadership nella generale e anche nella classifica giovani. A fine gara, nelle sue dichiarazioni ai microfoni di Eurosport, era evidente la sua commozione: “Non ci credo ancora. Mila giornata di oggi, di domani ein cui indosserò la“., Lennard Kämna doma l’Etna,...

