Eurovision Song Contest 2022, come si vota: le modalità e le regole (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio va in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Sono 17 i Paesi che si esibiranno nel corso della diretta, con l'Albania che aprirà le danze. Vediamo come si vota e quali sono le regole da rispettare affinché la propria preferenza non vada persa. Eurovision Song Contest 2022: come si vota? L'Eurovision Song Contest, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, apre i battenti martedì 10 maggio. In onda su Rai1 dalle ore 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, la puntata prevede l'esibizione di 17 Paesi, con una scaletta già decisa da tempo. Al termine delle ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Martedì 10 maggio va in onda la prima semifinale dell'. Sono 17 i Paesi che si esibiranno nel corso della diretta, con l'Albania che aprirà le danze. Vediamosie quali sono leda rispettare affinché la propria preferenza non vada persa.si? L', con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, apre i battenti martedì 10 maggio. In onda su Rai1 dalle ore 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, la puntata prevede l'esibizione di 17 Paesi, con una scaletta già decisa da tempo. Al termine delle ...

Advertising

Tg3web : Parte domani a Torino l'Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin un anno fa, l'Italia cerca la seconda… - RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - MassimoChiaram7 : RT @Mov5Stelle: È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune di Tori… - youneedtobeyou_ : RT @MahmoodItalia: Il manifesto con Mahmood e Blanco in versione Titanic a Torino per l'Eurovision Song Contest, 'Vola Italia!' ?? #Eurovisi… -