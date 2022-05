Eurovision 2022, il "porca vacca" di Laura Pausini in diretta manda in tilt i social (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la prima puntata della semifinale, al momento di dare i risultati del televoto, la cantante si impappina e si blocca così All'Eurovision 2022 Laura Pausini si era trattenuta, ma non ha deluso i fan, che si aspettavano uno dei momenti spontanei della loro diva ed è arrivato con un bel "porca vacca" in Eurovisione. Questo Eurovision stava andando tutto per il verso giusto: l'Ucraina la più originale, poi la ballata … Leggi su it.mashable (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la prima puntata della semifinale, al momento di dare i risultati del televoto, la cantante si impappina e si blocca così All'si era trattenuta, ma non ha deluso i fan, che si aspettavano uno dei momenti spontanei della loro diva ed è arrivato con un bel "" ine. Questostava andando tutto per il verso giusto: l'Ucraina la più originale, poi la ballata …

