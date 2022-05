Cravatta Marinella al collo di Putin: “Forse un regalo di Berlusconi” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un marchio ‘made in Campania’ al collo di Vladimir Putin, che marchio. Uno dei più riconosciuti nel mondo. Si tratta di una Cravatta di Marinella, modello punta a spillo blu e bianco, che il leader russo ha sfoggiato nel giorno della grande parata militare a Mosca. La conferma a ciò che, almeno all’inizio, era solo una sensazione, è stata data a Giorgio Lauro e Francesco Fragnani, nel corso della trasmissione radiofonica, ‘Un Giorno da Pecora’, dallo stesso imprenditore partenopeo. “Probabilmente gli è stata regalata da Silvio Berlusconi, creatore e divulgatore del modello che si usa nelle occasioni importanti – ha dichiarato Marinella – oppure fa parte di uno stock inviato al Presidente Putin, una fornitura che risale a circa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un marchio ‘made in Campania’ aldi Vladimir, che marchio. Uno dei più riconosciuti nel mondo. Si tratta di unadi, modello punta a spillo blu e bianco, che il leader russo ha sfoggiato nel giorno della grande parata militare a Mosca. La conferma a ciò che, almeno all’inizio, era solo una sensazione, è stata data a Giorgio Lauro e Francesco Fragnani, nel corso della trasmissione radiofonica, ‘Un Giorno da Pecora’, dallo stesso imprenditore partenopeo. “Probabilmente gli è stata regalata da Silvio, creatore e divulgatore del modello che si usa nelle occasioni importanti – ha dichiarato– oppure fa parte di uno stock inviato al Presidente, una fornitura che risale a circa ...

