Covid: a Milano provincia 2.947 positivi, +1.130 in città

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Sono 2.947 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.130 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 843 casi, a Brescia 1.175, a Como 594, a Cremona 349, a Lecco 433, a Lodi 206, a Mantova 422, nella provincia Monza e Brianza 828, a Pavia 541, a Sondrio 172 e a Varese 697.

