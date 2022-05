Caro Porro, gli italiani devono sapere: pure i pescatori sono in guerra (Di martedì 10 maggio 2022) Purtroppo con nostro dispiacere, ci troviamo ancora una volta a dover chiedere aiuto all’opinione pubblica per far sapere la gravissima crisi che sta attanagliando i pescatori italiani. Nonostante il grido d’aiuto che avevamo lanciato a inizio marzo scorso, non è cambiato nulla! Anzi il nostro carissimo governo ci ha solo “lavato la faccia”, promettendoci aiuti come crediti d’imposta e aiuti per 20.000.000, ma a tutt’oggi… solo “fuffa”. Il carburante oggi 3 maggio 2022 ai pescatori italiani costa da € 1.15 fino a € 1.30, una follia!!! Ora, in forma del tutto autogestita, per capirci, senza nessuna associazione di categoria, ma semplicemente come pescatori, il 7 maggio 2022 con tutte le marinerie d’Italia ci siamo riuniti a Pescara, concordando una linea di difesa o per meglio dire di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 10 maggio 2022) Purtroppo con nostro dispiacere, ci troviamo ancora una volta a dover chiedere aiuto all’opinione pubblica per farla gravissima crisi che sta attanagliando i. Nonostante il grido d’aiuto che avevamo lanciato a inizio marzo scorso, non è cambiato nulla! Anzi il nostro carissimo governo ci ha solo “lavato la faccia”, promettendoci aiuti come crediti d’imposta e aiuti per 20.000.000, ma a tutt’oggi… solo “fuffa”. Il carburante oggi 3 maggio 2022 aicosta da € 1.15 fino a € 1.30, una follia!!! Ora, in forma del tutto autogestita, per capirci, senza nessuna associazione di categoria, ma semplicemente come, il 7 maggio 2022 con tutte le marinerie d’Italia ci siamo riuniti a Pescara, concordando una linea di difesa o per meglio dire di ...

