Brumotti torna nel rione Traiano di Napoli | smantellato bunker dello spaccio con sentinelle e telecamere VIDEO

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vittorio, invitato di ‘Striscia la Notizia’, èto aldi, dove si trova il centroall’ingrosso che rifornisce le piazze limitrofe. Qui riesce a entrare in unda cui viene gestito tutto il business da parte della criminalità organizzata, con tanto disorveglianza e. Ecco la versione integrale del servizio in cui l’inviato di Striscia segue il blitz dei Carabinieri. Qui ilcompleto L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È lo stesso quartiere dove, in passato,aveva dovuto ricorrere alla scorta dei Carabinieri per uscire indenne da un servizio. "Questa è una delle piazze più importanti e strategiche per la ...Anche quest'anno Vittorio, inviato di Striscia La Notizia, ha lanciato la sua sfida alla Torre della Fondazione Città della Speranza, scendendo tutti i suoi piani sulla sua bicicletta, ed ha passato alcune ore insieme ...Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia La Notizia, torna al Rione Traiano di Napoli per una nuova missione. Sgominare un bunker nascosto utilizzato per lo spaccio di droga. Brumotti è riuscito ad ...Vittorio Brumotti nelle piazze italiane per segnalare la presenza di droga Vittorio Brumotti torna nelle le piazze italiane della droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto numerosissime ...