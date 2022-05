Barcellona, ecco la lista degli epurati da Xavi (Di martedì 10 maggio 2022) Dalla Spagna arriva la lista dei giocatori del Barcellona che Xavi non vede più parte del suo progetto, rivoluzione in estate? Xavi fa la lista degli epurati in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Onze, sono una decina i giocatori che non fanno più parte del progetto dell’allenatore dei catalani. Si tratta di: Neto, Dani Alves, Sergiño Dest, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Nico, Riqui Puig, Martin Braithwaite, Luuk de Jong. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Dalla Spagna arriva ladei giocatori delchenon vede più parte del suo progetto, rivoluzione in estate?fa lain casa. Secondo quanto riportato da Onze, sono una decina i giocatori che non fanno più parte del progetto dell’allenatore dei catalani. Si tratta di: Neto, Dani Alves, Sergiño Dest, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Nico, Riqui Puig, Martin Braithwaite, Luuk de Jong. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Ultime mercato Juve: ecco la lunga lista degli epurati di Xavi! - - Corriere : Ferrari più lenta della Red Bull di due decimi. Ecco gli sviluppi per rimontare a Barcellona - persemprecalcio : ???? Il #Barcellona è pronto a fare follie per #Fabian Ruiz in estate: ecco l'enorme cifra che chiede De Laurentiis p… - AntoDamiano1996 : E comunque ecco cosa dovevo dire: ci siamo tolti sta grandissima pacchianata dalle palle. Dio mio che cafonata, sti… - _nobueno__ : @asiaxsappho ecco quindi smetti di scrivere stronzate e vola a barcellona -

Barcellona, ecco la lista degli epurati da Xavi Dalla Spagna arriva la lista dei giocatori del Barcellona che Xavi non vede più parte del suo progetto, rivoluzione in estate Xavi fa la lista degli epurati in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Onze, sono una decina i giocatori che non fanno più parte del progetto dell'allenatore dei catalani. Si tratta di: Neto, Dani ... Champions League 2024: ecco come sarà il nuovo format voluto dall'Uefa ... tali scelte sarebbero state raggiunte tramite un compromesso tra i vari club con l'idea di allontanarsi da un format definito elitario della Super League tanto cara a Barcellona, Real Madrid e ... Calcio News 24 Mbappé, ecco cosa c’è dietro la puntata a Madrid Le aperture spagnole - Mbappé è a Madrid mentre il Barcellona cerca il nuovo Busquets. vedi letture. Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. (TUTTO mercato ... Qualcomm: ecco le nuove caratteristiche del sistema Snapdragon X70 Modem-RF Smart Transmit 3.0 introduce il supporto tra cellulare, Wi-Fi e Bluetooth per una connettività migliorata, robusta e affidabile ... Dalla Spagna arriva la lista dei giocatori delche Xavi non vede più parte del suo progetto, rivoluzione in estate Xavi fa la lista degli epurati in casa. Secondo quanto riportato da Onze, sono una decina i giocatori che non fanno più parte del progetto dell'allenatore dei catalani. Si tratta di: Neto, Dani ...... tali scelte sarebbero state raggiunte tramite un compromesso tra i vari club con l'idea di allontanarsi da un format definito elitario della Super League tanto cara a, Real Madrid e ... Barcellona, ecco la lista degli epurati da Xavi Le aperture spagnole - Mbappé è a Madrid mentre il Barcellona cerca il nuovo Busquets. vedi letture. Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. (TUTTO mercato ...Smart Transmit 3.0 introduce il supporto tra cellulare, Wi-Fi e Bluetooth per una connettività migliorata, robusta e affidabile ...