(Di martedì 10 maggio 2022) PoliziaOrbetello (va da solo , in evidente stato confusionale, senza rendersi conto che si trovava lungo l', ala strada, con le autovetture che gli sfrecciavano ...

Tra gli agenti e l'uomo è scattata subito una sintonia amichevole e così l'si è messo a raccontare della sua vita, la scomparsa della moglie e la sua malattia e di come, per tutte queste cose,...Allertati da un passante, però, sono intervenuti i poliziotti della Stradale di Orbetello , che hanno avvicinato l'uomo e, dopo averlo rassicurato, lo hanno messo al sicuro nell'auto di ... Anziano cammina al centro dell'Aurelia, salvato dai poliziotti della Stradale Orbetello (Grosseto, 10 maggio 2022 - Camminava da solo, in evidente stato confusionale, senza rendersi conto che si trovava lungo l'Aurelia, al centro della strada, con le autovetture che gli sfrecci ...camminava al centro della strada, con le auto che sfrecciavano attorno. Allertati da un passante sono intervenuti i poliziotti della Stradale di Orbetello, che hanno avvicinato l’anziano e, dopo ...