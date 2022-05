Alta tensione al confine tra Ucraina e Bielorussia, Lukashenko minaccia: «Possiamo infliggere danni intollerabili ai nemici» (Di martedì 10 maggio 2022) L’esercito bielorusso è in grado di «infliggere danni intollerabili ai suoi nemici in caso di attacco». Questa la minaccia, ripresa dall’agenzia bielorussa Belta, del presidente Aleksandr Lukashenko, durante un incontro con i funzionari della Difesa. «Siamo realisti, capiamo che non potremmo sconfiggere la Nato. Ma abbiamo tutte le armi per causare danni, in particolare ai territori da cui verremmo attaccati», ha detto il leader bielorusso, che vuole che «tutti capiscano la portata delle armi che abbiamo». Un monito che, sottolinea, «non allude a nulla», ma che arriva in seguito al dispiegamento di forze speciali bielorusse al confine con l’Ucraina. May 10, 2022 Lo schieramento è stato giustificato dal Capo di Stato maggiore ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) L’esercito bielorusso è in grado di «ai suoiin caso di attacco». Questa la, ripresa dall’agenzia bielorussa Belta, del presidente Aleksandr, durante un incontro con i funzionari della Difesa. «Siamo realisti, capiamo che non potremmo sconfiggere la Nato. Ma abbiamo tutte le armi per causare, in particolare ai territori da cui verremmo attaccati», ha detto il leader bielorusso, che vuole che «tutti capiscano la portata delle armi che abbiamo». Un monito che, sottolinea, «non allude a nulla», ma che arriva in seguito al dispiegamento di forze speciali bielorusse alcon l’. May 10, 2022 Lo schieramento è stato giustificato dal Capo di Stato maggiore ...

