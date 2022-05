Alpini e molestie Rimini, Lega: “Nessuna denuncia presentata, guai a chi li tocca” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “In base alle verifiche fatte dall’Ana e da verifiche dirette con i vertici della sicurezza pubblica di Rimini, non è stata presentata ad oggi Nessuna denuncia rispetto alle presunte molestie lanciate sui social network relativamente all’adunata degli Alpini di Rimini. Non solo, eravamo presenti all’evento in oltre venti parlamentari della Lega e non ci sono giunte nemmeno lontanamente segnalazioni di questo tipo. Nemmeno una. Detto questo è evidente che eventuali comportamenti di violenza e molestia, se ci sono stati, vanno condannati e puniti severamente, ma vanno denunciati nelle sedi opportune. Tutto questo non può in alcun modo gettare un’ombra sul Corpo degli Alpini che rappresenta un fiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “In base alle verifiche fatte dall’Ana e da verifiche dirette con i vertici della sicurezza pubblica di, non è stataad oggirispetto alle presuntelanciate sui social network relativamente all’adunata deglidi. Non solo, eravamo presenti all’evento in oltre venti parlamentari dellae non ci sono giunte nemmeno lontanamente segnalazioni di questo tipo. Nemmeno una. Detto questo è evidente che eventuali comportamenti di violenza e molestia, se ci sono stati, vanno condannati e puniti severamente, ma vannoti nelle sedi opportune. Tutto questo non può in alcun modo gettare un’ombra sul Corpo degliche rappresenta un fiore ...

