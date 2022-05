A Roma comanda la ‘ndrangheta. Oltre 70 gli arresti tra la Calabria e la Capitale. Il boss Alvaro: “Siamo una carovana per fare la guerra” (Di martedì 10 maggio 2022) La Dia, su ordine della Dda di Roma, ha compiuto tra il Lazio e la Calabria, in particolare nelle province di Roma e Reggio Calabria, una vasta operazione contro la ‘ndrangheta per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 77 indagati. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. ‘ndrangheta a Roma, il boss Alvaro: “Siamo una carovana per fare la guerra” Alcuni degli indagati sono indiziati di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, costituente una locale di ‘ndrangheta, radicata sul territorio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) La Dia, su ordine della Dda di, ha compiuto tra il Lazio e la, in particolare nelle province die Reggio, una vasta operazione contro laper dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 77 indagati. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia., il: “unaperla” Alcuni degli indagati sono indiziati di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, costituente una locale di, radicata sul territorio ...

